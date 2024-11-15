خالد خضر: المصور الصحافي يفهم أفضل عن تكوين المنتجات الصحافية ومعانيها

وأردف: التصوير الفوتوغرافي الرقمي يعد فن الرسم بالضوء، حيث إن المصور عندما يقوم بالتقاط صورة معينة فإنه يقوم بتجميد حركة الأشياء في زمن ومكان محدد، وهو فن من الفنون الجميلة المستقلة عن باقي الفنون الأخرى.

وتابع: التصوير الفوتوغرافي يُعتبر نتيجة دمج عدة اختراعات من قديم الزمان؛ كاختراع ابن الهيثم لتقنية الغرفة المظلمة والتقنية الثقبية، ومن ثم يليه بعض العلماء في الاختراعات.