أكثر من 19 مليون زائر لمسجد قباء منذ بداية 2024

استقبل مسجد قباء في المدينة المنوّرة، أكثر من 19 مليون زائر منذ مطلع عام 2024، وفقاً لما أعلنته هيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة. يأتي هذا الإقبال الكبير على المسجد، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تجربة الزوّار، وتقديم خدمات شاملة تلبي احتياجاتهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وزيادة عدد الزوّار والمعتمرين.