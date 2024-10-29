أكثر من 19 مليون زائر لمسجد قباء منذ بداية 2024

استقبل مسجد قباء في المدينة المنوّرة، أكثر من 19 مليون زائر منذ مطلع عام 2024، وفقاً لما أعلنته هيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة. يأتي هذا الإقبال الكبير على المسجد، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تجربة الزوّار، وتقديم خدمات شاملة تلبي احتياجاتهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وزيادة عدد الزوّار والمعتمرين.
جاء استقبال الزوّار وسط منظومة متكاملة من الخدمات لضمان راحة الزوّار والمصلين، وشملت هذه الخدمات توزيع أكثر من 98 ألف لتر من المياه الباردة من خلال السقاية التقليدية، إضافة إلى تخصيص مساحة تجاوزت 8 آلاف متر مربع لاستقبال المصلين والزوّار بشكلٍ منظم.
كما تمّ تجهيز 14 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء حول المسجد؛ لتعزيز جمالية البيئة المحيطة، وإضفاء أجواءٍ مريحة وهادئة.
وفي إطار تسهيل وصول الزوّار إلى المسجد، توافرت كذلك خدمات نقل متكاملة عبر 168 ألف رحلة، إلى جانب توفير ست مركبات مخصّصة لكِبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛ لضمان سهولة تنقلهم ومشاركتهم في الأجواء الروحانية.
وتمّ تقديم أكثر من 1.5 ألف وجبة للصائمين والوافدين إلى المسجد، ضمن الجهود المستمرة لدعم الخدمات الاجتماعية المقدَّمة في هذا الموقع التاريخي.