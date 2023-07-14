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المدينة المنورة.. مكافحة المخدرات تقبض على مقيمَين لترويجهما أقراصًا خاضعة للتداول الطبي

كانت مخبّأة في مركبة.. وتمّت إحالتهما للنيابة العامة
المدينة المنورة.. مكافحة المخدرات تقبض على مقيمَين لترويجهما أقراصًا خاضعة للتداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَين من الجنسية السودانية بمحافظة بدر في منطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، مخبّأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المدينة المنورة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة بدر
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
النيابة العامة

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