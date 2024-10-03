أكاديميون بـ"كتاب الرياض": الرواية السعودية ساهمت بدور ملموس في التأريخ الاجتماعي للمملكة

وأضافت المفرح أن الروايات الصادرة في إطار المبادرة استدعت تاريخ المملكة، من خلال طرائق مختلفة في السرد، وما ميز كل رواية عن الأخرى انطلاقها من زاوية مختلفة، فرواية "دموع الرمل" لشتيوي الغيثي انطلقت من سردية البداوة في تاريخ نجد خلال فترة الحكم العثماني، ورواية "الجساس" لعبير الرمال تنطلق أيضاً من سردية البداوة، وتتحدث عن "جبير"، الذي نشأ في مكة المكرمة وتخلى عنه والده، وعاني من حياة العبودية وتحرر منها بالانتقال إلى الدولة السعودية، ورواية "نجم الشمال" انطلقت من سردية البداوة، لكنها جاءت كمذكرات لأحد المستشرقين، فانبثقت من فكرة علاقة الرواية التاريخية بالتاريخ.