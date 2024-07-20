"الجهني": الجراحون لا يحبون منظر الدماء.. وقد أُغمي عليّ عند أول عملية جراحية حضرتها

أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب، الجراح الدكتور هاني الجهني، أنه شخص لا يحب الدم، بل لا يطيق رؤيته، معترفًا بأنه أُغمي عليه عند حضور أول عملية جراحية، وكان مساعدًا للطبيب.
وقال لقناة السعودية: "شعرتُ بأنني لم أكن قادرًا على تحمُّل المنظر، وتضايقت، وأُصبت بالدوار، وأُغمي عليّ حينها".
وأردف: "البعض يتوقع أن الجراحين يحبون الدماء. هذه الفكرة والنظرة خاطئة تمامًا، وغير صحيحة".
وأضاف: "أتغير تمامًا عندما أكون أنا من يعطي الإبرة".
وأردف: "في بداية دراستي الطب في فرنسا عشتُ مراحل شهية جدًّا، وعانيت من العنصرية الشديدة، حتى فكرت في ترك الدراسة. كما تم اكتشاف ورم خبيث في المعدة، وأخبروني بأنني سأموت بعد ثلاثة أشهر، ولكنني اكتشف فيما بعد أنه مجرد شوكة سمكة!".
وتحدَّث عن معاناته في العمل بالمستشفى الذي يبعد عن مدينته التي يسكن بها مع عائلته ساعتين ذهابًا، وساعتين إيابًا، وقال: "كنتُ أخرج قبل صلاة الفجر لأقود الدراجة من منزلي إلى القطار في طريق ذهابي إلى المستشفى، وأعود بعد دوام طويل ومتعب جدًّا إلى المنزل العاشرة ليلاً بشكل يومي".