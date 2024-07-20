"الجهني": الجراحون لا يحبون منظر الدماء.. وقد أُغمي عليّ عند أول عملية جراحية حضرتها

وتحدَّث عن معاناته في العمل بالمستشفى الذي يبعد عن مدينته التي يسكن بها مع عائلته ساعتين ذهابًا، وساعتين إيابًا، وقال: "كنتُ أخرج قبل صلاة الفجر لأقود الدراجة من منزلي إلى القطار في طريق ذهابي إلى المستشفى، وأعود بعد دوام طويل ومتعب جدًّا إلى المنزل العاشرة ليلاً بشكل يومي".