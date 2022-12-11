بدء تطبيق "وثيقة النقل" الإلكترونية لناقلي مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين والتحجير

وأوضحت أن "وثيقة النقل" التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضًا بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة "نقل" يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الإلكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة (توثيق حمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.