وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي بالكويت

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الثانية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد في دولة الكويت، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.