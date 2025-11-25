وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي بالكويت

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الثانية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد في دولة الكويت، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وقبيل انطلاق الاجتماع، التُقطت الصورة التذكارية الرسمية للمشاركين.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول المجلس، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم اعتماد عدد من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول الأعمال.
وضم الوفد الرسمي للمملكة كلًّا من: معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.