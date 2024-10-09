"الغذاء والدواء" تنضمّ إلى المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية IMDRF

انضمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية (IMDRF)، استمرارًا للأدوار الدولية والإقليمية التي تقوم بها في مختلف اللجان الفنية ومجموعات العمل، وانطلاقًا من خطتها الاستراتيجية الرابعة، التي تسعى من خلالها إلى تعزيز الريادة الدولية.
ويأتي انضمام "الهيئة" عضوًا في (IMDRF)؛ نظير المنجزات التي حققتها في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمشاركة الفعالة في العديد من الأنشطة والمبادرات لتعزيز الابتكارات العلمية والتنظيمية في هذا المجال، وتشمل هذه الجهود وضع وثائق توجيهية تتناول القضايا التنظيمية الناشئة والتقنية، ووضع المتطلبات والأدلة الإرشادية حول الأجهزة الطبية القائمة على التقنية الحيوية.
ويهدف المنتدى الذي أنشئ عام 2011، إلى تسريع التنسيق والتقارب للقواعد الدولية المنظمة للأجهزة والمستلزمات الطبية؛ لإيجاد نموذج تنظيمي فعال يستجيب للتحديات الناشئة؛ مما يسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة.
كما يهتم المنتدى بعدد من المحاور ذات العلاقة بتنظيم ورقابة الأجهزة الطبية، وأهمية التجانس في مجال تشريعات ومتطلبات الأجهزة الطبية، والتعاون في مرحلة ما بعد التسويق فيما يخص الاستخدام الآمن لتلك الأجهزة، إضافة إلى تحديثات مجموعات العمل ومبادرات التنسيق الإقليمية، بمشاركة عدد من الدول الرائدة في مجال تشريعات ورقابة الأجهزة الطبية.