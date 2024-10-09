"الغذاء والدواء" تنضمّ إلى المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية IMDRF

ويأتي انضمام "الهيئة" عضوًا في (IMDRF)؛ نظير المنجزات التي حققتها في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمشاركة الفعالة في العديد من الأنشطة والمبادرات لتعزيز الابتكارات العلمية والتنظيمية في هذا المجال، وتشمل هذه الجهود وضع وثائق توجيهية تتناول القضايا التنظيمية الناشئة والتقنية، ووضع المتطلبات والأدلة الإرشادية حول الأجهزة الطبية القائمة على التقنية الحيوية.