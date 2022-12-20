مانجا للإنتاج تطلق فيلم "الرحلة" باللغة الصينية في هونغ كونغ

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري: الشركة تهدف إلى بناء صداقة فريدة مع شركائنا في الصين في مجالات صناعة وتوزيع المحتوى الإبداعي وتدريب المواهب، ومشاركة المحتوى السعودي الخاص بنا بدءًا من "الرحلة" الذي استطاع تسجيل نجاحات مميزة وكبصمة سعودية في عالم الفن والإبداع ومجال صناعة المحتوى في مختلف أسواق العالم.