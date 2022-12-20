مانجا للإنتاج تطلق فيلم "الرحلة" باللغة الصينية في هونغ كونغ

أطلقت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" العرض الأول من فيلم "الرحلة" باللغة الصينية في مسرح "سايبر بورت", والذي يعد من أكبر المسارح في مدينة هونغ كونغ.
وتزامن مع العرض الأول للفيلم، إقامة مؤتمر التعاون بين آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور كبير من الجهات الحكومية والقنصليات الدبلوماسية العربية، وحضور لافت من كبرى القنوات والمنصات الإخبارية ورواد صناعة المحتوى في المجالين الإبداعي والترفيهي ومجال التوزيع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري: الشركة تهدف إلى بناء صداقة فريدة مع شركائنا في الصين في مجالات صناعة وتوزيع المحتوى الإبداعي وتدريب المواهب، ومشاركة المحتوى السعودي الخاص بنا بدءًا من "الرحلة" الذي استطاع تسجيل نجاحات مميزة وكبصمة سعودية في عالم الفن والإبداع ومجال صناعة المحتوى في مختلف أسواق العالم.
وأكد أن ما وجده خلال إطلاق الفيلم من حفاوة واهتمام رسمي وشعبي في وسائل الإعلام الصينية، يعد مؤشراً قوياً على الدور الحيوي الذي يلعبه المحتوى والإعلام في تعزيز علاقات الصداقة والتبادل الثقافي والتجاري بين المملكة العربية السعودية والصين.
واستوحيت قصة فيلم "الرحلة" الذي أنتج بتعاون سعودي ياباني بين مانجا للإنتاج وتوي أنيميشن من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وتقص حياة "أوس"، الخزاف صاحب الماضي الغامض، الذي يخوض معركة طاحنة للدفاع عن مدينته بعزيمة وإصرار، وذلك لتكوين تصور خيالي تاريخي لإلهام الأجيال القادمة، كما حظي بأصداء إيجابية وبردود فعل حماسية من الجمهور ووسائل الإعلام والنقاد.
وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع اتفاقية توزيع فيلم "الرحلة" بين مانجا للإنتاج ومنصة "ماي تي في سوبر" التي تعد أكبر منصات البث في هونغ كونغ، وسيعرض بدءًا من 19 ديسمبر 2022 في هونغ كونغ، وأثناء العطلة الموسمية الشتوية في مدينة ماكاو.
يذكر أن مانجا للإنتاج عقدت اتفاقية حصرية مع صالون فيلمز وديجيتال ديلايتس لتوزيع فيلم "الرحلة" في 15 دولة آسيوية، كما يعرض في أكثر من 49 منصة حول العالم وبـ 5 لغات مما يمنح للمشاهدين فرصة التعرف على ثقافة شبه الجزيرة العربية وتاريخها المليء بالقصص الملهمة.
وحصد "الرحلة" مؤخرًا جائزة "سيبتيميوس" في هولندا تحت تصنيف أفضل فيلم تجريبي، حيث يعد أول فيلم سينمائي سعودي وعربي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات الدولية.