سماعات HUAWEI FreeClip المفتوحة التي تجمع بين الأناقة والراحة

تعد سماعات الأذن واحدة من أكثر الأجهزة شيوعًا للاستماع إلى الموسيقى والإذاعة، ولكنها أيضًا تحمل بعض العيوب. تغلق سماعات الأذن التقليدية الأذنين، مما قد يجعلها غير مريحة لبعض الناس.
ولديها القدرة أيضًا على حجب الأصوات المهمة وفصلنا عن محيطنا.
من أجل حلّ هذه المشاكل، يأتي تصميم سماعات الأذن المفتوحة. على عكس سماعات الأذن التي اعتدنا عليها، ترتكز سماعات الأذن المفتوحة خارج قناة أذنك حتى تتمكن من سماع ما يحدث من حولك. تحصل على صوت واضح دون أن تفقد الاتصال بالواقع.
إنها مثالية للأشخاص الذين يرغبون في سماع بيئتهم أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست، أو الذين لديهم آذان حساسة ولا يفضّلون اقتراب السماعات لداخلها.
لهذا السبب تكتسب سماعات الأذن المفتوحة شعبية بين الأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بألحانهم المفضلة دون المساس بصحّة سمعهم أو إدراكهم لمحيطهم.
لذلك، إذا كنت من الأشخاص الذين لا يحبّذون استعمال سماعات أذن عادية داخل الأذن ويبحثون عن زوج من سماعات الأذن المفتوحة، فإليك نظرة تفصيلية إلى HUAWEI FreeClip. أفضل سماعات الأذن المفتوحة وأكثرها أناقة المتواجدة في الأسواق الآن.
التصميم المقوّس C-bridge هو ما يميّز FreeClip حيث يربط الكرة الصوتية والقرص المريح على شكل حبة الفاصوليا، وبدوره فهو يضم نظام البطارية والتحكم. يسمح السلك الفولاذي المصنوع من سبائك الذاكرة على شكل Ni-Ti لسماعات الأذن بالتكيف مع أشكال وأحجام الأذن المختلفة. كما أنه يساعد على موازنة سماعات الأذن الموجودة على أذنيك بالتساوي، مما يجعل FreeClip مريحةً للارتداء. يرقى التصميم المقوّس C-Bridge أيضًا ليلعب دورًا جميلًا بشكله المشابه للحلق مانحًاسماعات الأذن مظهرًا أنيقًا.
تم العمل على التصميم المقوّس C-Bridge بالاعتماد على بيانات أكثر من 10,000 أذن لأشخاص مختلفين من جميع أنحاء العالم لتحسين التصميم المريح على مستوى الميكرون لسماعة الرأس. وقد خضعت السماعات لأكثر من 25000 اختبار للتأكد من أنها موثوقة ومتينة. استغرق الأمر من المصممين في Huawei أكثر من 3 سنوات لإتقان التصميم المقوّس C-Bridge وجعله مريحًا للغاية وذو مظهر أنيق في نفس الوقت.
سماعات أذن خفيفة جدًا، بالكاد تشعر بها. هذا ما تقدمه FreeClip، بوزن 5.6 جرام فقط. وهي تناسب أذنيك بشكل مريح ومتمكّن. تنزلق الكرة الصوتية لسماعة FreeClip برفق على أذنك وتحافظ على السماعات في مكانها دون أي ضغط. يمكنك التنقل بحرية والقيام بكل ما تحتاج إلى القيام به دون القلق بشأن سقوط سماعات الأذن. إنها خفيفة ومريحة للغاية بحيث يمكنك ارتدائها طوال اليوم دون أية متاعب.
يتيح لك تصميم الأذن المفتوحة من FreeClip سماع الصوت بوضوح وراحة. سواء كنت على الهاتف طوال اليوم، أو تصنع مقاطع فيديو أو البودكاست، فلا داعي للقلق بشأن انسداد أذنيك. يحافظ تصميم الأذن المفتوحة على أذنيك مفتوحة وصحية.
يتيح لك هذا التصميم أيضًا الاستمتاع بموسيقاك والبقاء على دراية بما يحدث من حولك في آنٍ واحد. يمكنك أن تكون في عالمك الخاص ولا تفوت أي شيء مهم. يساعد هذا في الحفاظ على سلامتك أثناء الركض أو ركوب الدراجات. يمكنك سماع حركة المرور والأصوات الأخرى من دون التخلّي عن الموسيقى الحماسية التي ستدفعك لتنجز أفضل في رياضاتك.
تتيح لك FreeClip إجراء مكالمات واضحة ودقيقة، بغض النظر عن مكانك. سواء كنت في شارع مزدحم أو حديقة عاصفة أو صالة ألعاب رياضية صاخبة. فهي تستخدم ميكروفونين، ووحدة التقاط الصوت، وتصميم مقاوم للرياح لتصفية الضوضاء المحيطة. فهي قادرة على التعامل مع سرعات الرياح التي تصل إلى 18 كم/ساعة، وهي أسرع من الدراجة. علاوة على ذلك، كما تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء المحيطة وفصل صوتك عن أصوات الخلفية. باستخدام FreeClip، يمكن أن يسمعك الشخص الموجود على الطرف الآخر من الخطّ بصوت عالٍ وواضح.
لا داعي للقلق بشأن نفاد البطارية أيضًا. تدعم كل سماعة أذن 8 ساعات من تشغيل الموسيقى، ومع علبة الشحن، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 36 ساعة. وهذا يكفي لرحلة برية طويلة أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وإذا كنت بحاجة إلى دفعة سريعة، فما عليك سوى شحنها لمدة 10 دقائق، ويمكنك الاستماع لمدة 3 ساعات أخرى.
يمكن لسماعات الأذن أيضًا الاتصال بجهازين في نفس الوقت. وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة تحويل الصوت من جهاز إلى آخر دون أي تأخير أو انقطاع. يعد هذا مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يعملون مع أجهزة متعددة ويحتاجون إلى التبديل بينها بسرعة.
إذا كنت تريد سماعات أذن مفتوحة توفر الراحة والأناقة والثبات في حزمة واحدة أنيقة، فعليك باقتناء HUAWEI FreeClip. بفضل التصميم المقوّس C-Bridge المبتكر الذي يتكيف مع شكل أذنك، وجودة المكالمات الواضحة، وعمر البطارية الطويل، فإن سماعات الأذن هذه تلبّي جميع احتياجاتك.
تتوفّر HUAWEI FreeClip حاليًا للحجز المبكّر حتى 24 ديسمبر وذلك بسعر 749 ريال مع هدايا قيّمة عبارة عن سوار HUAWEI Band 7 وكوبون بـ 100 ريال.