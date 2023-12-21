سماعات HUAWEI FreeClip المفتوحة التي تجمع بين الأناقة والراحة

تتيح لك FreeClip إجراء مكالمات واضحة ودقيقة، بغض النظر عن مكانك. سواء كنت في شارع مزدحم أو حديقة عاصفة أو صالة ألعاب رياضية صاخبة. فهي تستخدم ميكروفونين، ووحدة التقاط الصوت، وتصميم مقاوم للرياح لتصفية الضوضاء المحيطة. فهي قادرة على التعامل مع سرعات الرياح التي تصل إلى 18 كم/ساعة، وهي أسرع من الدراجة. علاوة على ذلك، كما تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء المحيطة وفصل صوتك عن أصوات الخلفية. باستخدام FreeClip، يمكن أن يسمعك الشخص الموجود على الطرف الآخر من الخطّ بصوت عالٍ وواضح.