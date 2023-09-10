الممر الاقتصادي.. السعودية بميزات تنافسية العنصر الرئيس والحيوي لإنجاحه

يتألف المشروع من ممرين منفصلين هما "الممر الشرقي" الذي يربط الهند مع الخليج العربي، و"الممر الشمالي" الذي يربط الخليج بأوروبا، ووفق خرائط أولية غير رسمية، فإن الممر الشرقي يبدأ من موانئ الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم يشق طريقه داخل السعودية عبر خطة سكة حديد تعبر الأردن، ثم يستكمل الممر طريقه إلى أوروبا بحراً حتى اليونان.