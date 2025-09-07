ضبط 6,858 دراجة مخالفة في أسبوع.. المرور يواصل حملاته المكثفة بمناطق المملكة

وجاءت منطقة الرياض في صدارة النتائج بـ3,654 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,848، ثم المنطقة الشرقية بـ436، فيما سُجلت في العاصمة المقدسة 376، والمدينة المنورة 202، ومحافظة الطائف 88، إلى جانب مناطق أخرى.