ضبط 6,858 دراجة مخالفة في أسبوع.. المرور يواصل حملاته المكثفة بمناطق المملكة

نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، خلال الفترة من الأحد 31 أغسطس حتى السبت 6 سبتمبر 2025م، أسفرت عن ضبط 6,858 دراجة مخالفة.
وجاءت منطقة الرياض في صدارة النتائج بـ3,654 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,848، ثم المنطقة الشرقية بـ436، فيما سُجلت في العاصمة المقدسة 376، والمدينة المنورة 202، ومحافظة الطائف 88، إلى جانب مناطق أخرى.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملة تأتي ضمن خططها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، والحد من المخالفات التي تشكل خطراً على قائدي الدراجات ومستخدمي الطرق، مشيرة إلى أن الحملات الميدانية ستتواصل بشكل دوري لضبط السلوكيات المخالفة وتطبيق الأنظمة المرورية.