ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة متجهين إلى مكة لأداء مناسك العمرة

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة اليوم، المدينة المنورة، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بعد أن منّ الله عليهم بالصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وفي أجواء إيمانية لبّى الضيوف لأداء مناسك العمرة في ميقات ذي الحليفة؛ وسط خدمات متكاملة ونوعية وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقد أتم الضيوف المرحلة الأولى من البرنامج المعد لهم في المدينة المنورة، حيث التقوا إمام وخطيب المسجد النبوي، وزاروا مسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل الرماة، وكذلك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، و المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.
وعند مغادرة الضيوف مقر إقامتهم بالمدينة المنورة قدموا الشكر للقيادة الحكيمة على الاهتمام العظيم لكل زائر ومعتمر، داعين الله أن يديم الأمن والأمان على المملكة.
يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، تضم 250 معتمراً ومعتمرة يمثلون 16 دولة من قارتي أوروبا وآسيا، وهي (روسيا، بنغلاديش، طاجاكستان، استراليا، سيرلانكا، المالديف، الهند، كازاخستان، باكستان، اذربيجان، النيبال، تركيا، كوسوفو، قرغيزستان، تركمانستان، نيوزلاندا).