ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة متجهين إلى مكة لأداء مناسك العمرة

يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، تضم 250 معتمراً ومعتمرة يمثلون 16 دولة من قارتي أوروبا وآسيا، وهي (روسيا، بنغلاديش، طاجاكستان، استراليا، سيرلانكا، المالديف، الهند، كازاخستان، باكستان، اذربيجان، النيبال، تركيا، كوسوفو، قرغيزستان، تركمانستان، نيوزلاندا).