أكاديمية التعلّم.. أكبر أكاديمية نسائية في السعودية!

افتتحت أكاديمية التعلّم فرعها في الرياض كأكبر أكاديمية نسائية في المملكة العربية السعودية. حيث اعتمدت في خطوتها هذه على ثلاث ركائز هامّة: تعليم مع صحة وترفيه.
وتُقدّم أكاديمية التعلّم برامج نوعية منطلقة من احتياجات سوق العمل ومتطلباته الجديدة. حيث تُقدّم تخصصاتٍ متجددة ومتنوعة؛ مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، والتسويق والتجارة الإلكترونية، وغيرها من البرامج التي تستهدف تخريج جيل من الفتيات المتطلعات للانخراط في بيئة عمليّة تواكب التقدم السريع.
وانطلاقًا من حرص الأكاديمية على تقديم خدمات متكاملة فقد وفرت للدارسات عيادة داخلية، وصالتين رياضيتين لتلبي احتياجات الدارسات الصحية والرياضية، وضمان جودة ذلك من خلال وجود ممارسين صحيين ومدربة رياضية. إضافة إلى أنها لم تغفل عن توفير الترفيه للدارسات من خلال قاعة سينما وصالة ألعاب فيديو وذلك في سعي منها لخلق بيئة دراسية مميزة، تجمع بين المتعة والتعليم.
وقد حرصت أكاديمية التعلّم على رفاهية الدارسات، على غرار ما تُقدمه الجامعات العريقة، وذلك بتوفير مكان مخصص لتقديم القهوة، ومواقف خاصة بالسيارات.
يجدر بالذكر أن خبرة أكاديمية التعلّم تجاوزت العشرين عامًا، حيث بدأت في المنطقة الشرقية من خلال عدة فروع؛ الدمام والخبر والجبيل والأحساء والقطيف. وجاء فرعها الأول في المنطقة الوسطى بالرياض في حي غرناطة ليكون أكبر أكاديمية نسائية في المملكة، بالتزامن مع إنشاء الفرع الثاني بالرياض – أيضًا - وهو فرع مخصص للرجال. كما أن لديها خططًا توسعية لتقديم نتاج خبرتها في كافة مناطق المملكة، وذلك دعمًا للتعليم والتدريب، ورغبة في تهيئة الشباب للمستجدات في سوق العمل.