أكاديمية التعلّم.. أكبر أكاديمية نسائية في السعودية!

يجدر بالذكر أن خبرة أكاديمية التعلّم تجاوزت العشرين عامًا، حيث بدأت في المنطقة الشرقية من خلال عدة فروع؛ الدمام والخبر والجبيل والأحساء والقطيف. وجاء فرعها الأول في المنطقة الوسطى بالرياض في حي غرناطة ليكون أكبر أكاديمية نسائية في المملكة، بالتزامن مع إنشاء الفرع الثاني بالرياض – أيضًا - وهو فرع مخصص للرجال. كما أن لديها خططًا توسعية لتقديم نتاج خبرتها في كافة مناطق المملكة، وذلك دعمًا للتعليم والتدريب، ورغبة في تهيئة الشباب للمستجدات في سوق العمل.