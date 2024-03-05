بعد غد.. "هوية للمزادات" و"أعمال الجود العقارية" تعلنان عن إقامة مزاد "هامات الخليل" الهجين

تعلن شركتا "هوية للمزادات" و"أعمال الجود العقارية" وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "هامات الخليل" الهجين يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 حضوريًّا في مكة المكرمة، وإلكترونيًّا عبر منصة (سومتك).
يعرض المزاد 4 فرص عقارية نادرة في مكة المكرمة؛ حيث تقع في أهم المواقع الحيوية والاستراتيجية وضمن نطاق الحرم المكي، وتعتبر الأصول المعروضة من نخبة العقارات النادرة التي يتم طرحها في مزادات علنية، وتتنوع الفرص ما بين برج فندقي حديث ومكتمل البناء والمواصفات بإجمالي مسطحات بناء تتجاوز 170 ألف متر مربع، ويقع مباشرة على طريق إبراهيم الخليل.
ويتميز بكونه فرصة استثمارية ناجحة للبدء فورًا باستثمارها؛ لأنه مستوفٍ لجميع شروط استضافة الحجاج والزوار، ويتسع لأكثر من 13000 نزيل، وأرض تجارية بمساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع على نفس الطريق.
كما يشمل المزاد أرضين تجاريتين سكنيتين بحي الزاهر المكتمل بالخدمات الحيوية وعلى طريق المدينة المنورة بمكة المكرمة؛ مما يجعلهما فرصتين نوعيتين للمطورين العقاريين لابتكار نماذج عقارية متفردة.
ودعت شركتا "هوية" للمزادات و"أعمال الجود" العقارية، المهتمين والراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى التواصل مع خدمة العملاء على: 0558237036- 0570857888