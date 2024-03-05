بعد غد.. "هوية للمزادات" و"أعمال الجود العقارية" تعلنان عن إقامة مزاد "هامات الخليل" الهجين

يعرض المزاد 4 فرص عقارية نادرة في مكة المكرمة؛ حيث تقع في أهم المواقع الحيوية والاستراتيجية وضمن نطاق الحرم المكي، وتعتبر الأصول المعروضة من نخبة العقارات النادرة التي يتم طرحها في مزادات علنية، وتتنوع الفرص ما بين برج فندقي حديث ومكتمل البناء والمواصفات بإجمالي مسطحات بناء تتجاوز 170 ألف متر مربع، ويقع مباشرة على طريق إبراهيم الخليل.