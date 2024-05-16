"الحج" تعلن عن توفير منصة التوعية لمساعدة ضيوف الرحمن بمسار تدريبي متكامل

وأوضحت الوزارة أن المنصة توفر رحلة تدريبية تعين ضيوف الرحمن على أداء النسك بيسر من خلال معرفة: أحكام الحج الشرعية والتسهيلات والإجراءات، والتعليمات والإرشادات والخدمات المقدمة، حيث تشمل 180 موضوعًا إثرائيًا و 12 رحلة تدريبية و7 لغات مختلفة و4 مسارات تعليمية.