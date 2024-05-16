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"الحج" تعلن عن توفير منصة التوعية لمساعدة ضيوف الرحمن بمسار تدريبي متكامل

تشمل 180 موضوعًا إثرائيًا و12 رحلة تدريبية و7 لغات مختلفة و4 مسارات تعليمية
"الحج" تعلن عن توفير منصة التوعية لمساعدة ضيوف الرحمن بمسار تدريبي متكامل

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفير منصة التوعية لضيوف الرحمن من خلال مسار تدريبي متكامل، يشمل كافة المعلومات التي تيسّر رحلة الحج.

وأوضحت الوزارة أن المنصة توفر رحلة تدريبية تعين ضيوف الرحمن على أداء النسك بيسر من خلال معرفة: أحكام الحج الشرعية والتسهيلات والإجراءات، والتعليمات والإرشادات والخدمات المقدمة، حيث تشمل 180 موضوعًا إثرائيًا و 12 رحلة تدريبية و7 لغات مختلفة و4 مسارات تعليمية.

وللوصول إلى منصة التوعية لوزارة الحج والعمرة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني على هذا الرابط: https://learn.haj.gov.sa/landing

وزارة الحج والعمرة
منصة التوعية

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