بسبب ما يحدث في غزة.. "رئيس تحرير الرياض" يحذر من يوم سينتقم فيه الفلسطينيون من "إسرائيل"

ويؤكد "وفا" أن: "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية لا علاقة له بأي نوع من أنواع المنطق أو الفكر السياسي الذي يفترض أن تكون حساباته شاملة دقيقة لكل المراحل الآنية والمستقبلية، هذا الأمر لا علاقة له بما تقوم إسرائيل به، ولا تضع أي اعتبار لما سيكون عليه المستقبل، فالحرب وإن طالت فلن تدوم إلى ما لا نهاية، عندها ستواجه تلك الحكومة من العواقب ما تعرف أنه سيكون، خاصةً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يريد إطالة أمد الحرب لأنه يعرف تمام المعرفة ما سيواجهه بعد توقفها، يعرف أنها النهاية لمستقبله السياسي والشخصي أيضاً، فالتهم الموجهة إليه والتي يحاول بكل ما أوتي من قوة تأجيلها ستكون بانتظاره".