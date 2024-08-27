ولي العهد يستقبل رئيس فلسطين ويبحثان حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري.