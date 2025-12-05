آلية تداول الصكوك المشاعة وإجراءاتها تسهّل على المستفيدين إتمام تعاملاتهم بموثوقية

قال وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار محمد بن عبدالله العياف، تعليقاً على تطوير آلية تداول الصكوك الزراعية المشاعة، إن الآلية التي اعتمدتها الوزارة جاءت بعد رصد تحديات عملية واجهها المستفيدون عند التصرف في الحصص المشاعة، وما نتج عنها من إشكالات، مما استلزم وضع إطار أوضح يرفع مستوى الانضباط والموثوقية في انتقال الملكية.