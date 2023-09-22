بحزمة من الفعاليات.. مدارس جدة تحتفي باليوم الوطني 93 الاثنين المقبل

ورفعت المديرُ العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، التهانيَ للقيادة بهذه المناسبة المجيدة التي تحكي سيرة التوحيد بعد الشتات، والأمن بعد الخوف، والرخاء بعد الشدة في هذا الوطن الغالي، وذلك على يدَي المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وما شهدته المملكة من تطور وازدهار متصاعدين حتى هذا العصر الذي شهدت وتشهد فيه المملكةُ أكبرَ نقلة نوعية وقصة نجاح في مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.