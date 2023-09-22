بحزمة من الفعاليات.. مدارس جدة تحتفي باليوم الوطني 93 الاثنين المقبل

تنطلق يوم الاثنين القادم فعالياتُ وبرامج احتفالات المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، تحت شعار "نحلم ونحقّق"، والتي ستنفّذ على مستوى جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية بنين وبنات، وتستمرّ فعالياتها حتى الخميس التالي.
ورفعت المديرُ العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، التهانيَ للقيادة بهذه المناسبة المجيدة التي تحكي سيرة التوحيد بعد الشتات، والأمن بعد الخوف، والرخاء بعد الشدة في هذا الوطن الغالي، وذلك على يدَي المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وما شهدته المملكة من تطور وازدهار متصاعدين حتى هذا العصر الذي شهدت وتشهد فيه المملكةُ أكبرَ نقلة نوعية وقصة نجاح في مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وأكدت اللهيبيّ على كافة المدارس أهميةَ تفعيل البرامج والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة الغالية، مشيرة إلى أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز حبّ الوطن في نفوس الطلاب والطالبات.
من جانبه أوضح المتحدّثُ الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، أن الفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها في المدارس وتشرف عليها إدارتا نشاط الطلاب والطالبات بتعليم جدة؛ تتضمّن العديد من الفعاليات المتنوّعة؛ من أبرزها: القائد القدوة، الأوبريت، والفلكلور، ومنافسات رياضية وطنية، ومعارض مدرسية، ورسومات طلابية وطنية، وجداريات رسم، ومسرحيات.
وأشار إلى تنفيذ فعاليات أخرى بعنوان "نحلم ونحقّق"، عاشقينك يا وطن، جزر وطن، حارة أجدادي، دون حدك يا وطن، البيرق، تلوين العلم السعودي بالتقنية الحديثة، وغيرها من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تعزّز في نفوس الطلاب والطالبات حبَّ الانتماء والولاء للوطن والقيادة وترسيخ ملحمة بطولات توحيد الوطن في أذهانهم.