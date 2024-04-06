بينها الرياض.. "الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة غزيرة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.