"السلمان" لـ"سبق": نجاح أيام عاشوراء هو إثبات لكلمة ولي العهد بأن الشيعة يمارسون طقوسهم بحرية تامة

قال العالم الشيعي الشيخ منصور السلمان: إنه بعد مقابلة ولي العهد لصحيفة "أتلانتك" وإثبات أن الشيعة جزء لا يتجزأ من مكونات هذا الوطن في أداء طقوسهم بحرية تامة، جاء موسم عاشوراء هذا العام؛ ليثبت للجميع في أصقاع العالم أن ولي العهد عند كلمته، حيث تم وضع أجندة لإحياء المراسم، بالتعاون التام بين المواطنين الذين يقيمون الشعائر ودائرة الأوقاف والمواريث.