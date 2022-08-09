"السلمان" لـ"سبق": نجاح أيام عاشوراء هو إثبات لكلمة ولي العهد بأن الشيعة يمارسون طقوسهم بحرية تامة

قال العالم الشيعي الشيخ منصور السلمان: إنه بعد مقابلة ولي العهد لصحيفة "أتلانتك" وإثبات أن الشيعة جزء لا يتجزأ من مكونات هذا الوطن في أداء طقوسهم بحرية تامة، جاء موسم عاشوراء هذا العام؛ ليثبت للجميع في أصقاع العالم أن ولي العهد عند كلمته، حيث تم وضع أجندة لإحياء المراسم، بالتعاون التام بين المواطنين الذين يقيمون الشعائر ودائرة الأوقاف والمواريث.
وأوضح "السلمان" أن تلك الأجندة تتمثل في التنظيم اللائق بإظهار مراسم عاشوراء على أكمل وجه بعد التنسيق مع الدوائر الحكومية المتمثلة في محافظ القطيف وإدارة الشرطة ورجال الأمن، والذين بذلوا الجهود الجبارة ليتميز هذا الموسم عن سائر المواسم.
وأضاف: "الجهات الحكومية في القطيف كانت على مستوى العلاقة الوطيدة مع المواطنين في كل ما يعود لمصلحة المواطن، مع أنهم حصلوا على معاناة ليست بالسهلة في تحمّلهم الأجواء الحارة والرطوبة الشديدة، ومع ذلك جعلوه جزءاً من واجبهم، مما يعجز معه المواطن عن إسداء آيات الشكر والعرفان لهم".
وتابع: "ليس هذا بغريب على حماة الوطن في ظل توجيهات القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه واللذين يتابعان عن كثب هذا الموسم؛ لتتحقق فيه مظاهر النجاح، فكل الشكر موصول لهم، والدعاء لحفظ القيادة الرشيدة والوطن الغالي من كل من يتربص به السوء".