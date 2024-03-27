السفير "الراضي" يدشن برنامج إفطار الصائمين وتوزيع التمور بجمهورية قرغيزستان

وأكد السفير "الراضي" أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تحرص على إيصال الخير للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن البرنامج جزء من المشروعات التي وجَّه خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول، ومنها الجمهورية القرغيزية، مبيناً أن هذه المشاريع تأتي تجسيدًا لعناية وحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل الإسلامي، وتلمس احتياجات المسلمين في هذا الشهر الفضيل.