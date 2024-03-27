السفير "الراضي" يدشن برنامج إفطار الصائمين وتوزيع التمور بجمهورية قرغيزستان

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي برنامج إفطار الصائمين وتوزيع التمور بالجمهورية القرغيزية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي عادلبيك قاسم علييف وأمين مجلس الأمن مرات إيمانقولوف ومدير إدارة العلاقات الدولية بالديوان الرئاسي مراد بيك عظيم باكييف ومفتي مسلمي قرغيزستان الشيخ عبدالعزيز زاكروف و نائب رئيس المحكمة العليا شير علي قامبتشيبيكوف ورئيس هيئة علماء قرغيزسان الشيخ زاميير راكييف وعدد من المسؤولين والشخصيات البرلمانية والأكاديمية والإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي في قرغيزستان.
وأكد السفير "الراضي" أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تحرص على إيصال الخير للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن البرنامج جزء من المشروعات التي وجَّه خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول، ومنها الجمهورية القرغيزية، مبيناً أن هذه المشاريع تأتي تجسيدًا لعناية وحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل الإسلامي، وتلمس احتياجات المسلمين في هذا الشهر الفضيل.
وعبّر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من قيادة المملكة، بتنفيذ هذا البرنامج خاصةً في هذا الشهر الفضيل، مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون والمساعدات لهم في جميع دول العالم.