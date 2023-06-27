تم القبض.. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها

وبحسب الفيديو، تم القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في جازان قاموا بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم على هواتف متنقلة، فيما تم القبض في الرياض على مقيم و 4 مواطنين قاموا باتخاذ منزل وكراً لترويج المخدرات وبث السموم، وضبط بحوزتهم 55816 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و بودرة تزن كيلو وستمائة جرام من المادة نفسها، ومادتا الحشيش والإمفيتامين المخدر و3 أسلحة نارية وذخيرة حية.