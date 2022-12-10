سمو ولي العهد يستقبل رئيس "جيبوتي" ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم رئيس جمهورية جيبوتي، الرئيس إسماعيل عمر جيلهن. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها.
حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.
فيما حضر من جانب جمهورية جيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، وسفير جمهورية جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية محمد دعاله واليه.