القوات المسلحة تختتم مشاركتها في التمرين السعودي المصري المشترك "السهم الثاقب"

وكانت أفرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، قد شاركت في التمرين بقوات فعلية في الميدان، لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وتطوير العمل المشترك وتحقيق الموائمة العملياتية بين القوات المسلحة السعودية والمصرية، وتنمية قدرات هيئات القيادة السعودية والمصرية المشاركة بالتمرين في تنسيق الجهود بما يضمن تحقيق المهام وتأمين المصالح المشتركة.