"العثيم" يحتفي بضيوف الملتقى الأول لمجلس المؤسسات الأهلية

أقام عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية حفل عشاء بمنزله بالرياض لضيوف الملتقى الأول لمجلس المؤسسات الأهلية، بحضور نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة وقيادات القطاع الخيري ورجال الأعمال.
وثمّن "العثيم" الجهود التي يطلع بها مجلس المؤسسات الأهلية في تحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات الأهلية والعناية بالأنشطة والمبادرات التي تسهم في دعم مسيرتها وتعظيم أثرها في المجتمع، فضلًا عن دعم وتطوير وتكامل أدوار منظمات القطاع غير الربحي، في ظل ما تحظى به من رعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله.
وقد تضمّنت فعاليات الملتقى السنوي الأول للمؤسسات الأهلية الذي افتتحه المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي توقيع عدد من مذكرات التفاهم وإطلاق منتجات ومبادرات المجلس، إلى جانب ما تناوله من قضايا استراتيجية من خلال ما قدم من أوراق علمية وورش عمل، وندوات متخصصة.
وفي ختام اللقاء تسلم عبدالله بن صالح العثيم درعًا تكريميًا من أحمد السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ تقديرًا لمساهماته ودعمه المتواصل في مجال العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية.