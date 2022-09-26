"العثيم" يحتفي بضيوف الملتقى الأول لمجلس المؤسسات الأهلية

وثمّن "العثيم" الجهود التي يطلع بها مجلس المؤسسات الأهلية في تحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات الأهلية والعناية بالأنشطة والمبادرات التي تسهم في دعم مسيرتها وتعظيم أثرها في المجتمع، فضلًا عن دعم وتطوير وتكامل أدوار منظمات القطاع غير الربحي، في ظل ما تحظى به من رعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله.