مودرن وارفير 3 وورزون تنضمان رسمياً إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF) اليوم عن انضمام لعبتي Call of Duty™: Modern Warfare III وCall of Duty®: Warzone (كول أوف ديوتي: مودرن وارفير 3 و كول أوف ديوتي: وورزون) إلى مجموعة البطولات العالمية التي ستستضيفها النسخة الأولى من حدث كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية الرياض.

ومنذ إطلاقها عام 2003، رسّخت سلسلة Call of Duty مكانتها كأيقونة في عالم ألعاب الفيديو، حاصدةً شعبية هائلة من ملايين اللاعبين حول العالم. كما حققت Call of Duty™: Modern Warfare III، الإصدار الأحدث من السلسلة، نجاحاً هائلاً باحتلالها المراتب الأعلى في مبيعات ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة عام 2023. ولم تقتصر إنجازات Call of Duty على ذلك، بل دخلت عالم ألعاب "الباتل رويال" من خلال لعبة Call of Duty®: Warzone التي تم إصدارها في مارس 2020. وتجذب كلتا اللعبتين اهتمام عشاق الألعاب الإلكترونية من خلال أطوار لعب متعددة ومميزة، انطلاقاً من منافسات المواسم المنتظمة وصولًا إلى المنافسات المفتوحة والمتاحة لجميع اللاعبين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رالف رايكرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "سعيدون جدًا بتواجد لعبتي Call of Duty™: Modern Warfare III وCall of Duty®: Warzone ضمن مجموعة البطولات التي سيستضيفها الحدث ويتنافس خلالها أبرز اللاعبين المحترفين حول العالم، وهذا يؤكّد التزامنا بتقديم أفضل المنافسات في أشهر الألعاب. انضمام هاتين اللعبتين أكمل جدول البطولات الخاص بالحدث، والآن نبدأ استعداداتنا لتقديم نسخة أولى تاريخية لا تُنسى لجميع محبّي الرياضات الإلكترونية أينما كانوا في العالم، ونتطلع قدمًا لاستقبال اللاعبين والفرق والناشرين والزوّار في قلب الرياض هذا الصيف."

وسيشهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي يُعد أكبر حدث متعدّد الألعاب للرياضات الإلكترونية في التاريخ، 21 منافسة استثنائية في 20 لعبة شهيرة، بما في ذلك Apex Legends، وCounter-Strike 2، وDota 2، وEA Sports FC 24، وFortnite، وFree Fire، وHonor of Kings، وLeague of Legends، وMobile Legends: Bang Bang، وOverwatch 2، وPUBG Battlegrounds، وPUBG Mobile، وESL R1، وRocket League، وStarCraft II، وStreet Fighter 6، وTeamfight Tactics، وTEKKEN 8، وTom Clancy’s Rainbow 6 Siege.

وستقام منافسات Call of Duty®: Warzone في الفترة من 3 إلى 6 يوليو، وتضمّ 21 فريقاً يتنافسون للفوز بحصة من جائزة تبلغ 1 مليون دولار أمريكي. بينما تقام منافسات Call of Duty™: Modern Warfare III في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، بمشاركة 16 فريقاً يتنافسون للفوز بحصة من جائزة قدرها 1.8 مليون دولار أميركي. وتسهم نتائج كلا البطولتين في تصنيف بطولة الأندية الذي سيعتمد لأوّل مرة في تاريخ الرياضات الإلكترونية على نظام التجميع النقطي عبر الألعاب المختلفة أو ما يعرف بنظام Cross gaming. كما ستُتاح الفرصة للفرق الفائزة في أي من البطولتين فرصة التأهل للمنافسة على الجائزة الكبرى بقيمة 7 ملايين دولار (من إجمالي 20 مليون دولار لأفضل 16 ناديًا) ونيل لقب بطل أندية كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي جوائز البطولة يتخطّى 60 مليون دولار أمريكي، منها 33 مليون دولار كإجمالي جوائز لمنافسات الألعاب المختلفة و 20 مليون دولار كإجمالي جوائز يوزّع على الفرق ال16 الأولى ضمن جدول التصنيف النهائي لنظام التجميع النقطي، وجوائز أخرى مخصّصة للاعبين والفرق في مراحل التصفيات.