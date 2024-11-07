شاهد.. "دارك جاردن" تأسر زوارها برقصات الزومبي وأجواء الرعب في "وندر جاردن"

وتفصيلاً، تضم "وندر جاردن" ثلاث مناطق مميزة؛ منها منطقة "فلورا" التي تحتوي على مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، وتتيح للزوار تجربة "حديقة الفقاعات"، كما توفر منطقة "حديقة الفراشات" تجربة "بيت الفراشات"، التي تجمع أكثر من 1000 فراشة من مختلف الأنواع، أما منطقة "مغامرة الأدغال"، فتصميمها مستوحى من الطبيعة المحيطة بالأشجار المتنوعة، وتدعو الزوار إلى استكشاف "الحديقة المظلمة".