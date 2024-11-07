شاهد.. "دارك جاردن" تأسر زوارها برقصات الزومبي وأجواء الرعب في "وندر جاردن"

افتتحت، أمس الخميس، منطقة "وندر جاردن"، والتي تعد إحدى أكثر مناطق موسم الرياض شعبية للزوار التي انتظروها بشغف كبير، حيث تقدم المنطقة بعد التحديثات الجديدة مجموعة من التجارب المثيرة والألعاب التي تناسب جميع الأعمار.
وتفصيلاً، تضم "وندر جاردن" ثلاث مناطق مميزة؛ منها منطقة "فلورا" التي تحتوي على مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، وتتيح للزوار تجربة "حديقة الفقاعات"، كما توفر منطقة "حديقة الفراشات" تجربة "بيت الفراشات"، التي تجمع أكثر من 1000 فراشة من مختلف الأنواع، أما منطقة "مغامرة الأدغال"، فتصميمها مستوحى من الطبيعة المحيطة بالأشجار المتنوعة، وتدعو الزوار إلى استكشاف "الحديقة المظلمة".
وتتخلل المنطقة العديد من العروض الجوالة بملابس مستوحاة من الطابع الخيالي لـ"وندر جاردن"، وعروض موسيقية ترفيهية، إلى جانب عروض مسرحية تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة.
وقدمت فعاليّة "دارك جاردن" المثيرة، للزوار تجربة فريدة عبر أجواء مرعبة مليئة بالألغاز والرقصات المستوحاة من الزومبي، في رحلة مليئة بالإثارة والتشويق.
وخلال تغطية ميدانية لصحيفة "سبق"، أعرب الزائر عبدالرحمن الشهراني عن إعجابه بالفعاليّات الخاصة بأجواء الرعب وشكر هيئة الترفيه على هذا المستوى العالي من التنظيم، كما شاركت زائرتان رأيه، مثنيتين على جودة التنظيم ووفرة الأنشطة التي تتناسب مع جميع الأعمار، إضافة إلى توفر المواقف الملائمة.
وعبّر محمد محيي الدين، من الهند، عن إعجابه الشديد بفعاليّات ومناطق حديقة "وندر جاردن"، ووصفها بأنها "حديقة العجائب".
يُذكر أن حديقة "وندر جاردن" تفتتح أبوابها للزوار يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 12 صباحًا طوال أيام الأسبوع.