وزير "الإسلامية": نَيْل ولي العهد لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 مفخرة

وبيّن "آل الشيخ" أن ولي العهد منذ تسنّم موقعه وليًّا العهد وهو الأكثر تأثيرًا وتميزًا بعطاءاته عالميًا، مختتمًا تغريدته بالدعاء بأن يحفظه الله ذخرًا للإسلام والمسلمين ولوطننا الغالي.