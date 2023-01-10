وزير "الإسلامية": نَيْل ولي العهد لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 مفخرة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن نيل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022، وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية مفخرة لكل عربي ومسلم.
جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "نيل سمو سيدي القوي الأمين #ولي_العهد لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية مفخرة لكل عربي ومسلم.
وبيّن "آل الشيخ" أن ولي العهد منذ تسنّم موقعه وليًّا العهد وهو الأكثر تأثيرًا وتميزًا بعطاءاته عالميًا، مختتمًا تغريدته بالدعاء بأن يحفظه الله ذخرًا للإسلام والمسلمين ولوطننا الغالي.
جدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحتفظ للعام الثاني على التوالي بلقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا وفق استطلاع الرأي الذي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، والتي دأبت على إجرائه كل عام.