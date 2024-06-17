لمسات جمالية هلالية ودائرية.."الزميم" و"الشناف".. قطوف من حلي النساء بتبوك

وأضافت: له نوعان؛ الأول يُسمى "زميم"، وهو صغير الحجم كالدبوس، والآخر يُسمى "شناف" على شكل حلقة دائرية أو هلالي يفوق الأول حجماً، ويُصاغ غالباً من الفضة، مبينة أن النساء بمنطقة تبوك تهتم بارتداء الزينة خاصةً في المناسبات الاجتماعية العامة وفي الأعياد والأفراح وعند لقاء النساء بعضهن، مشيرة إلى أن لكل مناسبة زينتها الخاصة بها.