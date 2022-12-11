مكة.. تحرير شارع بمخطط سكني من إحداثيات "مبنى ومواقف سيارات"

وأوضحت امانة العاصمة المقدّسة، اليوم، أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة بمشاركة 10 معدات؛ حيث تم نقل 100 طن من المخلفات والأنقاض واستخدام 33 طناً من الأسفلت لإعادة تحرير الشارع بعد إزالة التعدي ورفع كفاءته للاستخدام؛ وذلك بمساندة ودعم من الإدارة العامة للتعديات وإدارة المشاريع بوكالة البلديات.