مكة.. تحرير شارع بمخطط سكني من إحداثيات "مبنى ومواقف سيارات"

أزالت بلدية المسفلة الفرعية بمكة، إحداثيات على شارع بعرض 15م داخل مخطط سكني، عبارة عن مبنى سكني بمساحة 100م2 ومواقف سيارات بمساحة 27م2؛ حيث تم استغلال الشارع لهذا الغرض، وتم رصده من قِبل الفرق الرقابية التابعة للبلدية.
وأوضحت امانة العاصمة المقدّسة، اليوم، أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة بمشاركة 10 معدات؛ حيث تم نقل 100 طن من المخلفات والأنقاض واستخدام 33 طناً من الأسفلت لإعادة تحرير الشارع بعد إزالة التعدي ورفع كفاءته للاستخدام؛ وذلك بمساندة ودعم من الإدارة العامة للتعديات وإدارة المشاريع بوكالة البلديات.