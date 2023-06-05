لا يُستبعد أن يصبح عاصفة.. "النظام المداري ببحر العرب".. حركة للشمال بعد تماسك

تُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى بداية تماسك النظام المداري جنوب بحر العرب؛ حيث جرى تصنفه ظهر اليوم كمنطقة من الضغط الجوي المنخفض.
وبحسب مُخرجات النواتج الحاسوبية، يُتوقع -بمشيئة الله- أن تتحرك الحالة المدارية للشمال الشرقي خلال الـ 72 ساعة القادمة، وذلك نتيجة دفع رياح المونسون على النظام المداري من الجنوب.
ويتزامن تحرك النظام المداري للشمال مع توافر بيئة مناسبة لتطوره إلى منخفض مداري ومن ثم منخفض مداري عميق؛ بل ولا يُستبعد أن يتطور إلى العاصفة واكتسابه المسمى من المركز الإقليمي المعني بذلك، وفق موقع "طقس العرب".
ولا يُتوقع أن يكون للحالة المدارية أي تأثيرات على دول شبه الجزيرة العربية خلال الـ5 أيام القادمة، إلا أن المُختصين يُراقبون هذا النظام المداري وتوزيع الأنظمة الجوية في المنطقة خلال الأسبوع القادم، حيث تقع سلطنة عُمان على أحد المسارات المُحتملة له.