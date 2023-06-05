لا يُستبعد أن يصبح عاصفة.. "النظام المداري ببحر العرب".. حركة للشمال بعد تماسك

ولا يُتوقع أن يكون للحالة المدارية أي تأثيرات على دول شبه الجزيرة العربية خلال الـ5 أيام القادمة، إلا أن المُختصين يُراقبون هذا النظام المداري وتوزيع الأنظمة الجوية في المنطقة خلال الأسبوع القادم، حيث تقع سلطنة عُمان على أحد المسارات المُحتملة له.