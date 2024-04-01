"البلدية والإسكان" تصدر دليل "اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم"

وأوضحت الوزارة أن نفايات البناء والهدم والترميم هي إحدى مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية (البناء، الهدم، الترميم)، إذ تلزم المستهدفين مثل: (ملاك المشاريع، المكاتب الهندسية، والناقلين وغيرهم) بالمتطلبات الواجب تطبيقها وتحقيقها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024، تجنباً لتطبيق العقوبات على المخالفين.