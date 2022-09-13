"المسؤولية الاجتماعية" ترشح "آل فهيد" لجائزة فخر العرب الدولية 2022

رشحت المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، كشخصية العام لجائزة فخر العرب الدولية 2022، في الدبلوماسية السياحية.
يأتي ذلك لجهود "آل فهيد" المتميزة في تنمية وتطوير السياحة العربية البينية على امتداد الوطن العربي.
وتهدف هذه الجائزة لتعميق الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء للوطن العربي من خلال تكريم وتقدير كفاءات المنجزين والمبدعين والمبتكرين والمخترعين الذين شكلوا منعطفًا في مسيرة الشعوب وكانت الأكثر تأثيرًا في العالم في المجال الطبي والاقتصادي، وحركة التقدم والتنمية الشاملة والمسؤولية الاجتماعية.
وتُمنح جائزة فخر العرب من قبل إكسلانس أواردز أكاديمي المشهورة بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، ويرأسها رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بيير مكرزل.
وتحفز الجائزة المجتمعات المدنية على الانخراط في كل قطاعات المسؤولية الاجتماعية ووضع المبادئ القابلة للتحسين وتطوير عمل المسؤولية الاجتماعية ودعم برامجها في تحقيق التنمية المستدامة وتقريب مبادرات المؤسسات العامة والخاصة العربية وتطوير استراتيجيات إداراتها للوصول إلى معايير الجودة العالمية.
يذكر أنه سيتم منح جائزة فخر العرب لهذا العام في نوفمبر المقبل، بإمارة دبي في احتفالية كبرى، بحضور نخبة متميزة على امتداد الوطن العربي. وسيجري تكريم عدد من الشخصيات البارزة على مستوى القطاعين العام والخاص.