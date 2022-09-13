"المسؤولية الاجتماعية" ترشح "آل فهيد" لجائزة فخر العرب الدولية 2022

يذكر أنه سيتم منح جائزة فخر العرب لهذا العام في نوفمبر المقبل، بإمارة دبي في احتفالية كبرى، بحضور نخبة متميزة على امتداد الوطن العربي. وسيجري تكريم عدد من الشخصيات البارزة على مستوى القطاعين العام والخاص.