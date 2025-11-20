حادث مروري يُصيب شخصين ويعيد مطالب أهالي "مخطط ولي العهد 7" بمكة لمعالجة تقاطع خطر

شهد مخطط ولي العهد 7 جنوبي مكة المكرمة، بالقرب من مسجد الغامدي، حادثًا مروريًا عصر اليوم، إثر اصطدام مركبتين من نوع "كامري" و"يارس"، ما أسفر عن إصابة شخصين نُقلا على الفور إلى المستشفى.