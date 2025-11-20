حادث مروري يُصيب شخصين ويعيد مطالب أهالي "مخطط ولي العهد 7" بمكة لمعالجة تقاطع خطر

شهد مخطط ولي العهد 7 جنوبي مكة المكرمة، بالقرب من مسجد الغامدي، حادثًا مروريًا عصر اليوم، إثر اصطدام مركبتين من نوع "كامري" و"يارس"، ما أسفر عن إصابة شخصين نُقلا على الفور إلى المستشفى.
وبحسب شهود عيان، تعرّضت سيدة لإصابة في الرأس بعد أن قُذفت خارج السيارة نتيجة السرعة العالية لحظة وقوع الحادث، فيما أُصيب شاب كان بداخل المركبة نفسها، ووصفت إصابة الطرف الثاني في الحادث بالمتوسطة.
وقد أعاد الحادث إلى الواجهة مطالب سكان الحي بضرورة إيجاد حلول عاجلة للتقاطع القريب من الموقع، والذي يشهد تكرارًا للحوادث المرورية بسبب كثافة الحركة وغياب مطبّات التهدئة، مؤكدين أن الموقع يحتاج إلى تدخل الجهات المختصة لوضع معالجات تُعزّز السلامة المرورية وتحدّ من تكرار هذه الحوادث.
وأشار الأهالي إلى أن مثل هذه الحوادث باتت مصدر قلق دائم، مطالبين بإيجاد بدائل هندسية تحمي الأرواح وتخفف من مخاطر التقاطع الذي يشكّل هاجسًا لسكان الحي وزوّاره.