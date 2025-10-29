شركة "عقار ون" للمزادات تعلن نجاح مزاد "أجياد مكة" وتحقيق أعلى سعر للمتر في العاصمة المقدسة بـ241 ألف ريال

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة نجاحاتها المتتالية، أعلنت شركة عقار ون للمزادات العلنية عن نجاح مزاد “أجياد مكة” الذي شهد حضورًا غير مسبوق من نخبة المستثمرين وكبار رجال المال والأعمال والمطورين العقاريين من مختلف مناطق المملكة، والذين تفاعلوا بحماس كبير وتنافسوا على شراء العقارات النادرة المعروضة للبيع في المزاد.

وقد حظيت القطعة التجارية الواقعة على شارع أجياد المقابل لبرج الساعة والحرم المكي الشريف بأعلى اهتمام، إذ شهدت مزايدة قوية انتهت بتحقيق سعر قياسي بلغ 241 ألف ريال للمتر المربع، وهو الأعلى في مكة المكرمة، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري بالمملكة.

وبهذه المناسبة، هنأ الرئيس التنفيذي لشركة عقار ون مشرف بن أحمد الغامدي، والمحامي تركي بن عبدالعزيز الكريدا المصفي لتركة صدقة وسراج كعكي، الفائزين بالمزايدة على العقارات المعروضة، مشيدين بمواقعها الاستراتيجية وتنوع استثماراتها، ومقدّمين الشكر لجميع المشاركين والحضور.

وأشار الغامدي إلى ما شهده المزاد من تنظيم احترافي وإقبال كبير، مؤكدًا أن ذلك يعكس جودة الفرص العقارية المعروضة وندرتها في السوق. كما ثمّن إشادة الحضور والمشاركين بمستوى التنظيم ودقة التنفيذ، ما يعزز مكانة عقار ون الريادية في تنظيم وإدارة المزادات العقاريةواستقطاب صفوة المستثمرين من مختلف أنحاء المملكة.

وأكد الغامدي أن الشركة تفخر بامتلاكها فريقًا وطنيًا مؤهلاً ومدربًا على أعلى مستوى، يتمتع بخبرة واسعة في سوق العقارات، ما يمكنها من تسويق العقارات وبيعها بأعلى قيمة ممكنة وتحقيق عوائد متميزة للبائعين، مع الالتزام بأعلى معايير الاحترافية والشفافية والجودة.

ونوّه عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين حضروا المزاد بمستوى التنظيم والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة المزاد، مؤكدين أن الشركة أثبتت تميزها في هذا المجال.

وفي ختام تصريحه، أوضح الغامدي أن عقار ون تضع رؤية المملكة 2030 نصب عينيها، وتستعين بأحدث التقنيات في تنظيم المزادات العقارية، مشيدًا بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي والدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، الذي جعل المملكة وجهةً عالمية للمستثمرين والشركات الكبرى من الداخل والخارج.

وقدّم الغامدي شكره وتقديره لجميع منسوبي الشركة المشاركين في تنظيم المزاد، سواء حضورياً أو عبر منصة المزاد الإلكتروني، داعيًا المهتمين إلى التواصل مع الشركة عبر موقعها الإلكتروني أو الأرقام: 0533463111 – 0505517337 – 920020562، للاستفسار عن المزادات القادمة.