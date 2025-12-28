"سبل" تصدر طابعًا تذكاريًا لدوري روشن السعودي لعام 2025

ويُذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأسست كجهة مستقلة عام 2008م، مما شكّل نقطة تحول في إدارة كرة القدم السعودية على مستوى المحترفين. وفي مطلع عام 2023م، انطلقت الرابطة في رحلة تحول طموحة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الشاملة لتطوير قطاع الرياضة؛ بهدف وضع الدوري السعودي للمحترفين بين أبرز الدوريات العالمية ليصبح نموذجًا يُحتذى به على الساحة الدولية.