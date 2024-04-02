العارضة.. شركات توصيل تخالف "هيئة النقل" وتُهدِّد بإعادة طلبات العيد ما لم يتم الحضور لاستلامها

هدَّدت شركات توصيل في محافظة العارضة شرق منطقة جازان مواطنين بإعادة طلبات العيد ما لم يتم الحضور لاستلامها في موقع داخل المحافظة، يبعد عن بعض القرى قرابة 40 كيلومترًا، بالرغم من حصولهم على قيمة التوصيل، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة لقرار الهيئة العامة للنقل الصادر مؤخرًا، والمتمثل في استخدام العنوان الوطني للوصول لمنزل المستفيد، وأن عدم اتباع ذلك يستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال.
ورصدت "سبق" مركبات مندوبي التوصيل تقف أمام مستشفى العارضة القديم بجوار أحد الأسواق مسببة ازدحامًا مروريًّا، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، في انتظار أصحاب الطلبات، فيما تم وضع الطلبات على أعلى المركبات في مشهد غير حضاري.
واطلعت "سبق" على عدد من الرسائل الموجهة للمواطنين، التي حملت تهديدًا بإعادة الطلب؛ إذ جاء نصها كالآتي: "عزيزي العميل، يوجد لديك طلبية معنا الرجاء استلامها قبل الإرجاع للمستودع. موجودون من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 مساء في العارضة".
وعلل مندوبون لـ"سبق" عدم التوصيل للمنازل باستخدام العنوان الوطني، على الرغم من حصولهم على قيمة التوصيل، ببُعد القرى والمنازل؛ ما يتسبب لهم في خسائر، مشرين إلى أنهم اعتادوا على الوقوف في هذا المكان أمام المستشفى القديم، وحضور أصحاب الطلبات لاستلامها.
وأكد مصدر لـ"سبق" أنه يحق للمواطنين تقديم شكاوى حول تجاوزات شركات التوصيل.
وبيَّن المتضررون أن المندوبين يطلبون دفع التوصيل بالكامل من العميل، على الرغم من أنهم يخالفون توجيهات وتعليمات الجهة المنظمة "الهيئة العامة للنقل"، التي أصدرت تعليمات واضحة وصريحة باستخدام العنوان الوطني لتوصيل الطلب للعميل إلى باب منزله، وليس التوجه إلى نقطة معينة في المحافظة لتسليمها، مشيرين إلى أن الطلبات تربكهم بهذا الشكل.
وكانت اللائحة التنفيذية للنظام الذي أصدرته الهيئة العامة للنقل قد حددت مجموعة من الالتزامات على الشركات المتخصصة في التوصيل، من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني للوصول للعميل، وفي حال مخالفة ذلك تصل العقوبة إلى 5 آلاف ريال، وكذلك في حال طلب المندوب الموقع يُعد هذا مخالفة.
وبيَّنت هيئة النقل أن المستفيد يستطيع استخدام العنوان الوطني، والسائق يلتزم بهذا النظام، موضحة أن المستفيد يستطيع رفع شكوى للشركة، والأخيرة ملزمة بالرد على شكواه في مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، وإذا لم تتجاوب يستطيع التصعيد، وتقديم شكوى للهيئة العامة للنقل.