العارضة.. شركات توصيل تخالف "هيئة النقل" وتُهدِّد بإعادة طلبات العيد ما لم يتم الحضور لاستلامها

هدَّدت شركات توصيل في محافظة العارضة شرق منطقة جازان مواطنين بإعادة طلبات العيد ما لم يتم الحضور لاستلامها في موقع داخل المحافظة، يبعد عن بعض القرى قرابة 40 كيلومترًا، بالرغم من حصولهم على قيمة التوصيل، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة لقرار الهيئة العامة للنقل الصادر مؤخرًا، والمتمثل في استخدام العنوان الوطني للوصول لمنزل المستفيد، وأن عدم اتباع ذلك يستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال.