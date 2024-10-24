بالتعاون مع "الرياضة".. "اتحاد السيارات والدراجات النارية" يتوج الفائزين ببطولة صعود الهضبة بالطائف

وتُعَد هذه الرياضات والبطولات المختلفة التي تنظمها الجهات ذات الاختصاص بمختلف أشكالها، أداةً فعالة ومرنة تؤدي العديد من الأدوار الحيوية، وتعزز التقدم الاجتماعي وهي عناصر مهمة للتنمية، وكذلك دورها في تشجيع التسامح والاحترام بين الدول، من خلال مشاركة العديد من قائدي المركبات الرياضية من مختلف الجنسيات؛ حيث جمعتهم هذه الرياضة وفق نسيج اجتماعي منقطع النظير.