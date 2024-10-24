بالتعاون مع "الرياضة".. "اتحاد السيارات والدراجات النارية" يتوج الفائزين ببطولة صعود الهضبة بالطائف

توج الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين ببطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة بمدينة الطائف، ضمن منافسات تويوتا 2024م، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة.
واختتمت البطولة مؤخرًا جولتها الثالثة والأخيرة التي أقيمت بعقبة المحمدية بمدينة الطائف، بمشاركة العشرات من المتسابقين وحضور المئات من العشاق والمترقبين؛ حيث أقيمت هذه المرحلة في موقع ملائم وبيئة مميزة ساهمت في جذب وفود السياح والزوار والمهتمين.
وحصل على المركز الأول في هذه الجولة كل من المتسابق المهندس حاتم حسن الحازمي، ومن فريق الصيانة عبدربه سعد الحازمي، ومعن مازن بيما، والمبرمج هتان عبدالوهاب شلبي.
وشارك الفائزون في عدة سباقات وتدرجوا من المركز الثالث، حتى حصولهم في الجولة الأخيرة على المركز الأول، وهم من الشباب السعوديين من أبناء مكة المكرمة الذين يتميزون بشغف رياضة السيارات؛ حيث تخصصوا في تعديل السيارات وفق الشروط والمواصفات السعودية في مجال سباق السيارات في المملكة.
يُذكر أن البطولة ستقام في أكثر من مدينة حول المملكة، وستمر بمختلف التضاريس والأجواء، وتتضمن عدة بطولات في مختلف رياضات السيارات والدراجات النارية وهي: (الراليات، الدراق، الأوتوكروس، الدرفت، كسر الزمن، صعود الهضبة، الكاترنج).
وتُعَد هذه الرياضات والبطولات المختلفة التي تنظمها الجهات ذات الاختصاص بمختلف أشكالها، أداةً فعالة ومرنة تؤدي العديد من الأدوار الحيوية، وتعزز التقدم الاجتماعي وهي عناصر مهمة للتنمية، وكذلك دورها في تشجيع التسامح والاحترام بين الدول، من خلال مشاركة العديد من قائدي المركبات الرياضية من مختلف الجنسيات؛ حيث جمعتهم هذه الرياضة وفق نسيج اجتماعي منقطع النظير.
وتُجَسّد الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بأهمية الرياضة ودورها الحيوي في تنمية المجتمع وتحفيزه، لتكون الرياضة جزءًا من الحياة اليومية، وتعزيز العائدات الاقتصادية مع زيادة عدد السياح أو الهواة لممارسة الأنشطة الرياضية أو مشاهدتها.