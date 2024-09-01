كلية الطب بجامعة الملك فيصل تحصد جائزة الرابطة الدولية لتعليم المهن الصحية

يُذكر أن هذه الجائزة تعد من أبرز الجوائز العالمية التي تقيّم برامج كليات الطب حول العالم، وتُمنح تقديرًا للجهود البارزة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية في تحسين وتطوير التعليم الطبي.