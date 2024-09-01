كلية الطب بجامعة الملك فيصل تحصد جائزة الرابطة الدولية لتعليم المهن الصحية

حصدت كلية الطب بجامعة الملك فيصل "جائزة التميز" في مناهجها وبرامجها المطورة من الرابطة الدولية لتعليم المهن الصحية، والذي يعكس التزامها بالجودة والتميز في التعليم الطبي.
وأكد عميد كلية الطب الدكتور فهد الودعاني أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة دعم إدارة الجامعة بقيادة رئيس الجامعة الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي لمشروعات الكلية وجهودها في تطوير وتجويد مناهجها وبرامجها التعليمية بشكل مستمر، وبما يعزز مكانة الكلية وجودة مخرجاتها المهنية.
يُذكر أن هذه الجائزة تعد من أبرز الجوائز العالمية التي تقيّم برامج كليات الطب حول العالم، وتُمنح تقديرًا للجهود البارزة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية في تحسين وتطوير التعليم الطبي.