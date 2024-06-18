أمير نجران يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح الحج.. داعيًا الله أن يديمهما ذخرًا للإسلام

كما قال في برقية بعثها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: "أتشرف بأن أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، التهنئة بنجاح موسم حج هذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بتوجيهات وإشراف سموكم الكريم، وإننا نعرب لسموكم، بما يعرب عنه كل مسلم عربي صادق، نظير الجهود الاستثنائية التي يبذلها شعبكم الأبيّ الكريم، بالإخلاص في خدمة دينه ثم مليكة ووطنه، وتحقيق تطلعاتكم السامية".