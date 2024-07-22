المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يصدر تقريره السنوي لسنة 2023م

وعلى جانب التكامل بينه وبين الوحدات المشرفة فنيًّا؛ فقد ضمن المركز في تقريره عدداً من البيانات التي ترصد منجزات العمل التشاركي مع هذه الوحدات، موضحاً المكتسبات المحققة من هذا التكامل في زيادة أعداد المتطوعين، وتنمية القطاع ككل.