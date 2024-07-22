المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يصدر تقريره السنوي لسنة 2023م

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تقريره لسنة 2023م، وتضمن التقرير مستجدات مؤشرات أداء المركز، ومنجزاته وفقاً للمرتكزات الإستراتيجية والشراكات التي عقدها في ظل التنمية الوطنية المنشودة للقطاع غير الربحي، والجوائز التي حصدها في إطار أعماله المؤسسية والإعلامية.
واستعرض التقرير رصداً لحالة مؤشرات الأداء ومدى التقدُّم المحرز فيها، إذ تمكّن المركز من تجاوز القيمة المستهدفة لكل مؤشرٍ، كما بيّن التقرير عمل المركز على تطوير إستراتيجيته المؤسسية واعتمادها من مجلس إدارته، موضحاً أنها ستكون خريطة طريقه حتى نهاية سنة 2026م.
وأضاف المركز في تقريره، أنه عمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي، التي من شأنها تسريع تنمية القطاع وتعميق أثره الاجتماعي والاقتصادي.
وعلى جانب التكامل بينه وبين الوحدات المشرفة فنيًّا؛ فقد ضمن المركز في تقريره عدداً من البيانات التي ترصد منجزات العمل التشاركي مع هذه الوحدات، موضحاً المكتسبات المحققة من هذا التكامل في زيادة أعداد المتطوعين، وتنمية القطاع ككل.
كما يستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الربحية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى منجزاته في النشاطات الاجتماعية ذات العلاقة بعمله.
وتضمن التقرير موجزاً عن صندوق دعم الجمعيات، وضح فيه التوجّه الإستراتيجي للصندوق، وأهدافه، وارتباطه التنظيمي والإداري، والقيمة الضافية منه في تنمية القطاع غير الربحي بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.