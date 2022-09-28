وزير الداخلية يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء، داعياً سموه الله -عزّوجلّ- أن يحفظ سمو ولي العهد، ويمده بعونه وتوفيقه ويسدد خطاه في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-.