في تسجيل صوتي.. سعيد مسفر يُطمئن محبيه

وقال إنه يُطمئن محبيه، وقد تعرَّض لجلطة؛ نُوّم إثرها في المستشفى لمدة يومين، وخرج منها، وهو حاليًا في المنزل يتماثل للشفاء، ويراجع في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.