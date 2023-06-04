في تسجيل صوتي.. سعيد مسفر يُطمئن محبيه

طمأن الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني محبيه عبر رسالة صوتية بأنه يتماثل للشفاء بعد تعرُّضه لجلطة؛ أثرت على نطقه وحركته.
وقال إنه يُطمئن محبيه، وقد تعرَّض لجلطة؛ نُوّم إثرها في المستشفى لمدة يومين، وخرج منها، وهو حاليًا في المنزل يتماثل للشفاء، ويراجع في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.
وقال: "هي ليست خطيرة، ولها آثار بسيطة، وأنا أتجاوز آثار الجلطة في نطقي وحركتي.. والإشارات تشير إلى أن الوضع بدأ يخف بفضل الله، والحالة مطمئنة".
وقال أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة أم القرى والإمام سابقًا، الدكتور خليل الحدري، عبر حسابه: "إلى المحبين الذي يسألون عن صحة حبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر.. أبشركم بأنه بصحة جيدة بعد جلطة يسيرة تعرَّض لها. تواصلتُ قبل قليل مع أخي الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر فطمأنني، وأرسل لي رسالة بصوت الوالد يبشر أحبابه بأنه يتماثل للشفاء بصورة طيبة -ولله الحمد-. دعواتكم للشيخ".