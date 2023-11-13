بقيمة 273 مليون ريال.. نائب أمير مكة يدشن مشروع الواجهة البحرية بأبحر اليوم

ويُعتبر مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، من ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وتبلغ قيمة المشروع نحو 273 مليون ريال، ويُنَفّذ على مساحة تُقَدر بـ205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومتر.