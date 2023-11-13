بقيمة 273 مليون ريال.. نائب أمير مكة يدشن مشروع الواجهة البحرية بأبحر اليوم

يدشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الاثنين، مشروع تطوير الواجهة البحرية في "أبحر" بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
ويُعتبر مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، من ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وتبلغ قيمة المشروع نحو 273 مليون ريال، ويُنَفّذ على مساحة تُقَدر بـ205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومتر.
ويحتوي المشروع على ممشى بحري ومسطحات خضراء ومسار للدراجات وشواطئ رملية ومواقف للسيارات، إضافة إلى سقالة بحرية ومبان خدمية واستثمارية وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء، وشبكة للصرف الصحي، وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول.
كما يتضمن المشروع كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم. وتسعى أمانة محافظة جدة من خلال تطوير الواجهات البحرية إلى تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر وخلق بيئة بحرية سياحية جاذبة؛ فضلًا عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.