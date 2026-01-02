المدينة المنورة تودع 2025 بهوية سياحية جديدة ومشاريع تنموية واستثمارية وتقدّم كبير في الأنسنة

وتركّزت بعض المشاريع على تطوير البنية التحتية، ومشاريع استثمارية في الإسكان، وخدمات الضيافة والإيواء، والتجارة، والترفيه، والمواقع التاريخية لإثراء تجربة الزوار. كما أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في أكتوبر 2025 الهوية السياحية الجديدة للمدينة المنورة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية رائدة، مع الحفاظ على قدسيتها الدينية والروحانية، وإثراء تجربة الزوار وضيوف الرحمن.