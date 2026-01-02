المدينة المنورة تودع 2025 بهوية سياحية جديدة ومشاريع تنموية واستثمارية وتقدّم كبير في الأنسنة

ودّعت المدينة عام 2025 بإنجازات ملموسة في مشاريع البنية التحتية، والسياحة، والإسكان، والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مع استمرار تنفيذ مئات المشاريع، كتأهيل الطرق، وأنسنة الشوارع والميادين، وزيادة المسطحات الخضراء، وتطوير الحدائق العامة، وذلك ضمن نهضة تنموية واستثمارية مستمرة تعكس جهود تطوير المنطقة ضمن رؤية المملكة 2030، تحت إشراف ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان.
وتركّزت بعض المشاريع على تطوير البنية التحتية، ومشاريع استثمارية في الإسكان، وخدمات الضيافة والإيواء، والتجارة، والترفيه، والمواقع التاريخية لإثراء تجربة الزوار. كما أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في أكتوبر 2025 الهوية السياحية الجديدة للمدينة المنورة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية رائدة، مع الحفاظ على قدسيتها الدينية والروحانية، وإثراء تجربة الزوار وضيوف الرحمن.
وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، المهندس فهد البليهشي، في حينها أن الهوية السياحية تمثل إنجازًا يلبي التوجيهات الملكية، وتعكس الفرص الواعدة للمستثمرين في القطاع السياحي، مع التركيز على التراث النبوي والتنوع الثقافي.
وتسهم هذه المشاريع في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة دينية وسياحية عالمية، مع توقعات باستقبال 30 مليون زائر بحلول 2030.