رئيس الأركان الكويتي يزور "التحالف الإسلامي" ويطّلع على غرفة "تقدير الموقف"

من جانبه، أشاد اللواء المغيدي بما تقوم به دولة الكويت في حربها ضد الإرهاب وكل ما من شأنه أن يمسّ أمنها واستقرارها وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب ونبذ العنف التطرف، منوهًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل ممثلي دولة الكويت في التحالف الإسلامي ودورهم مع زملائهم من ممثلي الدول الأعضاء في العمل معًا لكل ما من شأنه تبادل الخبرات الدولية والحرب على الإرهاب والقضاء على الجماعات المتطرفة.