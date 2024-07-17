رئيس الأركان الكويتي يزور "التحالف الإسلامي" ويطّلع على غرفة "تقدير الموقف"

بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف بالرياض اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن الطيار بندر بن سالم المزين، والوفد المرافق له.
واستمع الوفد إلى شرح عن أهم أعمال التحالف الإسلامي ومنهجية عمله في محاربة الإرهاب وفق المجالات الأربعة، الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، واطلع على إصدارات التحالف والدراسات والبحوث المعنية بذات الشأن.
وقد اطلع الوفد على غرفة تقدير الموقف المعنية بعمليات الرصد والتحليل والمتابعة، بالإضافة إلى مؤشرات قياس ظاهرة الإرهاب التي تُبنى وفق معلومات وبيانات كمية، ومعطيات إقليمية، وتحليلات منطقية، التي من شأنها تحليل ورصد الأحداث والجماعات الإرهابية حول العالم.
وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي بما شاهده من تقنيات احترافية وسبل منهجية تُعنى جميعها في معرفة أبعاد ومنهجيات الجماعات المتطرفة، مشيدًا بما يقدمه التحالف الإسلامي في خدمة الدول الأعضاء، والجهود التنسيقية المبذولة في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد اللواء المغيدي بما تقوم به دولة الكويت في حربها ضد الإرهاب وكل ما من شأنه أن يمسّ أمنها واستقرارها وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب ونبذ العنف التطرف، منوهًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل ممثلي دولة الكويت في التحالف الإسلامي ودورهم مع زملائهم من ممثلي الدول الأعضاء في العمل معًا لكل ما من شأنه تبادل الخبرات الدولية والحرب على الإرهاب والقضاء على الجماعات المتطرفة.