مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة بريطاني مع تضخم حاد بالقلب

وقال د.صالح الشلاش استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والعلاجات التداخلية، رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة، أن المريض قد راجع المستشفى وهو يشكو من ضيق في التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب، إضافة إلى تورم (وذمة) في البطن والساقين، وضيق التنفس الليلي الانتيابي Paroxysmal nocturnal dyspnea، وهو عبارة عن نوبة ضيق نفس شديد توقظ المريض من النوم أثناء الليل، لكنها غالباً ما تزول عندما يجلس المريض في وضع قائم.