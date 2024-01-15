لتحقيق أعلى مستوى.. أعمال سفلتة "مخططات ولي العهد" وخدماتها على قدم وساق

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة، قد أبرمت أخيرًا عددًا من العقود الجديدة لمشاريع خاصة بسفلتة مخططات المنح في مواقع متفرقة بمكة المكرّمة، من ضمنها مخططات ولي العهد (1-2-3-4)، إضافة إلى عددٍ من مخططات المنح الأخرى بالشرائع والعمرة والراشدية وغيرها، وبقيمة إجمالية بلغت 164 مليون ريال، حيث بدأت إدارة تنفيذ مشاريع الطرق والإنارة بوكالة المشاريع بالأمانة في تنفيذ هذه المشاريع وفق جدول زمني، لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي وسكان كافة المخططات الجديدة بأم القرى مع إيصال الخدمات لها.